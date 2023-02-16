الرباط 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالمباحثات التي أجراها العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس، في ليبروفيل، مع رئيس جمهورية الغابون علي بونغو أونديمبا والتي تناولت العلاقات بين البلدين، وأواصر الأخوة والتضامن بين الشعبين.وتطرقت إلى المساعي الدبلوماسية التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، من أجل حشد الدعم الدولي باتجاه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نهاية العام الجاري.واهتمت صحف الرباط بأعمال الدورة الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، التي تنعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تمهيداً لقمة الاتحاد.وتابعت تطورات الأوضاع في المناطق المتضررة من الزلزال في كل من سوريا وتركيا، مشيرةً إلى أن منظمة الصحة العالمية وصفت هذا الزلزال المدمر بأكبر كارثة طبيعية خلال قرن تضرب بلداً واقعاً في المنطقة الأوروبية.وأخبرت صحف المغرب عن فوز الائتلاف الحكومي اليميني في إيطاليا، في انتخابات محلية أجريت في منطقتين هامتين واتسمت بإقبال ضعيف من قبل الناخبين.وتناقلت إعلان شرطة نيويورك عن إصابة ثمانية أشخاص على الأقل في أنحاء متفرقة من المدينة، بعد أن دهسهم سائق شاحنة صغيرة، واستبعادها أن يكون الحادث عملاً إرهابياً.// انتهى //09:44ت م0022