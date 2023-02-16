الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأعلنت منظمة التعاون الرقمي، عن اختيار مملكة البحرين لتولي رئاسة المنظمة رسمياً في عام 2023, ليصبح وزير المواصلات والاتصالات في البحرين محمد بن ثامر الكعبي, هو الرئيس الجديد لمجلس المنظمة.وتتولى البحرين رئاسة منظمة التعاون الرقمي ممثلةً بوزارة المواصلات والاتصالات، حيث تتضمن مهامها الإشراف على التوجه الاستراتيجي للمنظمة خلال العام القادم، ودعم مواصلة تنفيذ المبادرات والبرامج الرئيسية التي أطلقتها المنظمة.وجاء اختيار البحرين لرئاسة منظمة التعاون الرقمي خلال اجتماع "الجمعية العمومية" الثاني لمنظمة التعاون الرقمي الذي عقد بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، بتاريخ 5 فبراير من العام الجاري.وشهد اجتماع "الجمعية العامة"، أول اجتماع حضوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، مشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء إلى جانب الشركاء المراقبين والأطراف المعنية للتباحث ومشاركة المعارف والتعاون في سبيل بناء اقتصادات رقمية فعالة وشاملة, كما تستضيف البحرين اجتماع "الجمعية العمومية" القادم بصفتها رئيساً لمنظمة التعاون الرقمي.// انتهى //09:46ت م0023