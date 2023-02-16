نجران 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسوقع أمين نجران المهندس صالح الداغش، عقد مشروع صيانة المسطحات الخضراء والحدائق، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 95 مليون ريال، على مساحة 1264000 متر مربع.وأوضح وكيل الخدمات المهندس منصور همام أن المشروع يُعنى بأعمال الصيانة العامة للمزروعات والحدائق وذلك وفق خطوات عدة تشمل تمديد شبكات الري، وإعادة تأهيل الأشجار والمسطحات الخضراء.وبيّن أن الأمانة تسعى من خلال هذا المشروع إلى صيانة 149688 شجرة، و6407 نخلة، ومساحة 303338م2 من الخرسانات المطبوعة، و30 نافورة وشلال في 63 مساحة ترويحية من الحدائق والساحات البلدية والمسطحات الخضراء، وتشجير 63 شارعاً، وصيانة 199 لعبة أطفال، و13 ملعب رياضي، بالإضافة إلى 1062 لوحة إرشادية، و2630 مجسماً، و1429 سلة نفايات، وخمس غرف وحدات صحية.// انتهى //09:47ت م0024