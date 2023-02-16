القدس المحتلة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، قرارات قوات الاحتلال الإسرائيلي الظالمة بحق الأسرى الفلسطينيين، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، واقتحام أقسام السجون.وأشارت إلى إعلان الأسرى الفلسطينيين، عن بدء خطواتهم النضالية في مواجهة قرارات الصادرة بحقهم، وخوض الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان المبارك في حال استمرار هذه القرارات.وتطرقت صحف الخميس، إلى مواصلة قوات الاحتلال سياسة الهدم للمنازل الفلسطينية، واعتقال العشرات من الفلسطينيين، خلال عمليات اقتحام القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، والأغوار.وركزت على بيان الخارجية الفلسطينية الذي نددت فيه بقرار الاحتلال إقامة أكثر من 9500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وسن قوانين الفصل العنصري، والتطهير العرقي، ودعوة البيان للمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته أحادية الجانب، والتحذير من استمرار الاحتلال في تجاهل المطالب الدولية.وواكبت صحف فلسطين مواصلة فرق الإنقاذ الفلسطينية عملها في سوريا وتركيا، لانتشال ضحايا الزلازل، وارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 104 أشخاص، مسلطة الضوء على الأوضاع الإنسانية للعائلات المنكوبة، وإرسال الدول العربية والإسلامية، قوافل الإغاثة والإنقاذ.// انتهى //09:55ت م0025