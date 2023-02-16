عام / زلزال بقوة 3.4 درجات يضرب شمال البحر الميت
الخميس 1444/7/25 هـ الموافق 2023/02/16 م واس
عمّان 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس
ضرب زلزال بلغت قوته 3.4 درجات على مقياس ريختر منطقة شمال البحر الميت في الأردن اليوم ، دون أن تسجل أية إصابات أو أضرار.
وقال رئيس مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان، إن الزلزال المسجل عند الساعة 5:36 صباحا وقع على عمق 7 كيلو مترات، وهو من الزلازل الضعيفة نادرًا ما يتم الشعور بها، موضحًا أن هذه المنطقة تشهد وبشكل دائم تسجيل هذه الزلازل.
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