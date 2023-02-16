عمّان 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسضرب زلزال بلغت قوته 3.4 درجات على مقياس ريختر منطقة شمال البحر الميت في الأردن اليوم ، دون أن تسجل أية إصابات أو أضرار.وقال رئيس مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان، إن الزلزال المسجل عند الساعة 5:36 صباحا وقع على عمق 7 كيلو مترات، وهو من الزلازل الضعيفة نادرًا ما يتم الشعور بها، موضحًا أن هذه المنطقة تشهد وبشكل دائم تسجيل هذه الزلازل.// انتهى //10:02ت م0026