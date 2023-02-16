‎المدينة المنورة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسنفّذت صحة المدينة المنورة 112 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي على المنشآت الصحية والمراكز والمجمعات؛ لمتابعة التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية, وتوعية العاملين بأهمية الالتزام بالتعليمات الصحية.وشملت الجولات 35 زيارة تفتيشية على المستشفيات, و49 زيارة على الصيدليات, و8 زيارات على المجمعات ومنافذ البيع, و17 زيارة على مراكز البصريات, إضافةً إلى زيارة لأحد المختبرات الطبية, وزيارتان لمراكز تقدم خدمات العلاج الطبيعي.// انتهى //10:08ت م0027