عام / "صحة المدينة المنورة" تنفّذ 112 جولة تفقدية على المنشآت الصحية والمجمعات
الخميس 1444/7/25 هـ الموافق 2023/02/16 م واس
المدينة المنورة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس
نفّذت صحة المدينة المنورة 112 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي على المنشآت الصحية والمراكز والمجمعات؛ لمتابعة التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية, وتوعية العاملين بأهمية الالتزام بالتعليمات الصحية.
وشملت الجولات 35 زيارة تفتيشية على المستشفيات, و49 زيارة على الصيدليات, و8 زيارات على المجمعات ومنافذ البيع, و17 زيارة على مراكز البصريات, إضافةً إلى زيارة لأحد المختبرات الطبية, وزيارتان لمراكز تقدم خدمات العلاج الطبيعي.
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10:08ت م
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