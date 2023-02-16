القاهرة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتسلم مصر رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد" ولمدة عامين.وأبرزت تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في أعمال الدورة الأربعين للجنة، أن الأزمة الاقتصادية الدولية الراهنة التي تقوِّض جهود التنمية في القارة الأفريقية تستلزم النظر في إيجاد موارد تمويلية جديدة، وغير تقليدية.وأشارت صحف الخميس إلى أن مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الرواندي فانسان بيروتا، تناولت الموقف الراهن من مفاوضات سد النهضة الأثيوبي.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مبرزة تحذير رئيس الوزراء محمد أشتيه من التبعات الخطيرة المترتبة على إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين في الداخل وفي القدس المحتلة.ولفتت الانتباه ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا إلى 41 ألفا وهي حصيلة مرشحة للارتفاع.وتطرقت صحف مصر إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من خطر حدوث نزوح جماعي لنحو ٩٠٠ مليون شخص بالمناطق الساحلية جراء ارتفاع منسوب مياه المحيطات نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض، داعيا إلى سد ثغرات القانون الدولي، وخصوصاً بالنسبة للاجئين.// انتهى //10:18ت م0029