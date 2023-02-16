أحد المسارحة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسشاركت مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية في الاجتماع الثالث لبرنامج إسكان المؤسسة في أحد المسارحة برئاسة محافظ المحافظة فيصل بن منصور بن لبده وعضويه عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات الخيرية.ويعد مشروع أحد المسارحة أحد مشاريع برنامج مؤسسة سلطان بن عبد العزير الخيرية للإسكان الخيري.وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بالوحدات الإسكانية التي كانت المؤسسة قد وزعتها على المستحقين بالمحافظة.// انتهى //10:36ت م0031