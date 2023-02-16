المذنب 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأطلقت أمانة القصيم ممثلة ببلدية محافظة المذنب حملة لتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري عبر إدارتها الرقابية والخدمية والوحدات التابعة لها في المحافظة والمراكز والهجر.وأوضح رئيس بلدية محافظة المذنب المهندس نداء بن ماضي الحربي، أن الحملة انطلقت السبت الماضي، وبدأت في أسبوعها الأول من أحياء المحافظة شمالاً، ورفعت مخلفات المباني في عدد من الأراضي السكنية الخالية ومجهولة المصدر، حيث بلغت الكميات التي تم رفعها خلال الأسبوع الماضي 11728 متراً مكعباً، وإزالة الحشائش والنباتات من الجزر الوسطية بالطرق الرئيسية والميادين والمتنزهات، ورفع عدد من المركبات التالفة والمهملة من حي الصناعية.وأكد أن البلدية ستتابع المواقع التي تم استهدافها خلال الحملة عبر تكثيف الرقابة الميدانية وإيقاع العقوبات البلدية على المخالفين.// انتهى //11:50ت م0045