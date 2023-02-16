الأحساء 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأطلقت الكلية التقنية بالأحساء اليوم مبادرة "تقني المستقبل 2023" بالتعاون مع الإدارة العام للتعليم بالأحساء، وذلك ضمن ملتقى "الموجهين الطلابيين" بالكلية وتعليم الأحساء، بحضور عميد الكلية عبدالله الذكرالله، ومدير إدارة التوجيه الطلابي بتعليم الأحساء عبدالله الراجح، ومشاركة 65 موجهًا طلابيًا من مدارس الثانوية العامة.وأوضح عميد الكلية، أن الملتقى يهدف إلى نشر الثقافة المهنية والتقنية في مدارس التعليم العام، وزيادة الروابط وإقامة العلاقات والتعاون المتبادل مع إدارة التوجيه الطلابي بالتعليم، وتبادل الخبرات مع الموجهين الطلابيين بالتعليم العام، وتحقيق التكامل المهني بين الكلية والتعليم، والتعرف على البرامج التي تقدمها الكلية في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس.وبيّن أن المبادرة التي تستهدف 75 ثانوية على مستوى الاحساء بإجمالي 23698 طالباً، تضمنت عرضاً تقديمياً عن الكلية وخططها الاستراتيجية وتطلعاتها المستقبلية وأقسامها وتخصصاتها وبرامجها التدريبية والمجتمعية، وأنشطتها، وأنظمتها الإلكترونية المطورة، وكذلك تبادل المعارف والخبرات والآراء.// انتهى //12:08ت م0049