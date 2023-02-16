سكاكا 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسشهد مزاد الإبل بالجوف عقد عدد من الصفقات المليونية منذ انطلاقته في يومه الأول أمس, بعد تدشينه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ويستمر حتى الخامس من شهر شعبان المقبل.وكشف أمين عام اللجنة العليا الدكتور نواف الخالدي أنه تم عقد أكثر من صفقة تخطت المليون ريال لقعدان مشاركة في المزاد, ويتواجد في مزاد الجوف عدد من كبار الملاك في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي مما أسهم في حراك مبكر منذ انطلاقة المزاد, الذي يتوفر فيه العديد من الإبل الأصائل والنوادر, ويعقد بشكل يومي صفقات بيع وشراء في المزاد .وبين أن الإبل الأصائل تبدأ أسعارها من 50 ألف ريال وتصل لمليون ريال, وتتميز بشدة تحملها للتعب وسرعتها, وتتواجد العديد من سلالاتها في مزاد الجوف, منوهًا بدور المزادات التي شهدت حراكاً كبيراً في الأعوام السابقة بالمملكة, وأسهمت في توفير الإبل النوادر والأصيلة.وتوقع الخالدي أن يحقق مزاد الجوف أرقاماً قياسية في المبيعات نظراً لتواجد عدد كبير من ملاك الإبل هذه الفترة في المناطق الشمالية بحثاً عن المراعي التي تتميز بها أراضي منطقة الجوف خلال فترة الربيع, خاصة أن المنطقة تعيش هذه الأيام أجواء رائعة تكتسي اراضيها بالاعشاب الخضراء التي تفضلها الأبل بعد هطول كميات غزيرة من الأمطار في الوسم.// انتهى //12:13ت م0050