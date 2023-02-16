جيزان 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة التربية الخاصة وبالتعاون مع إدارة النشاط الطلابي ونادي جازان لذوي الإعاقة اليوم ، دوري كرة الهدف للمكفوفين للعام الدراسي 1444هـ ، وذلك بالصالة الرياضية بمدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان.وتوج المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، الفرق الفائزة، حيث شارك 40 طالبًا يمثلون 10 فرق من مختلف المراحل التعليمية في الدوري.وحقق فريق ثانوية الخوارزمي بمكتب وسط جازان المركز الأول وثانوية العز بمكتب المسارحة والحُرّث المركز الثاني على مستوى المرحلة الثانوية، فيما حقق فريق متوسطة معاذ بن جبل بمكتب وسط جازان المركز الأول ومتوسطة الملك فهد بمكتب أبوعريش المركز الثاني على مستوى المرحلة المتوسطة، وحقق فريق ابتدائية صقر الجزيرة بمكتب المسارحة والحُرّث المركز الأول وابتدائية صلاح الدين الأيوبي بمكتب تعليم أبوعريش المركز الثاني على مستوى المرحلة الابتدائية.// انتهى //12:16ت م0051