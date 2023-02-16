الجزائر 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على كلمة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في القمة الأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "نيباد"، مبرزةً أن أولوية الجزائر الحالية والمستقبلية تركز على تحقيق تنمية اقتصادية تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي إقليميا وقاريا.وأخبرت عن زيارة رئيس برلمان جمهورية كينيا، موسى ويتا نغانغولا، إلى الجزائر، لأعطاء دفع للتعاون المشترك في كافة الميادين.وأشارت صحف الخميس إلى احتفاء الليبيين غدًا، بمناسبة مرور 12 عامًا لثورة فبراير التي تحمل معها بوادر انفراج للأزمة في هذا البلد، ترافقها قناعة داخلية بحتمية العيش المشترك وتقبل الآخر، وإصرار دولي على تنظيم الانتخابات العامة كونها الحل النهائي للنزاع.وتحدثت عن بداية عمليات جرد الخسائر البشرية والمادية التي خلفها زلزال سوريا وتركيا المدمر بعد عشرة أيام من وقوعه، وذلك مع تلاشي الآمال في إمكانية العثور على أحياء باستثناء مواصلة انتشال الجثث التي استحال الوصول إليها سابقا، مشيرةً إلى أن الإحصاء الأولي يشير إلى تسجيل ما لا يقل عن 26 مليون شخص متضرر.// انتهى //12:20ت م0052