الدمام 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الثلاثة أسابيع الماضية، حملة رقابية مكثفة على مواقع وجود الباعة الجائلين المخالفين بالمنطقة المركزية في محافظة الجبيل، بمشاركة الجهات الأمنية، وذلك ضمن استراتيجية الأمانة للحد من البيع العشوائي لسلامة الغذاء، ومن التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.وأوضحت الأمانة أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط 90 بائعاً جائلاً مخالفاً، ومصادرة 5 أطنان من الخضار والفواكه وغيرهما من المواد الغذائية، وإزالة 55 عربة خشبية تستخدم لنقل وبيع الخضروات والفواكه و 90 بسطة، وحجز 20 سيارة، بمشاركة الجهات الأمنية، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.وأكدت أمانة الشرقية على متابعة وضبط مراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة ومنع الباعة المتجولين من الافتراش بالطرقات والساحات العامة مع تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت عالية الحساسية، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى تعاونهم في الإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال البلاغات (940) لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.// انتهى //12:20ت م0053