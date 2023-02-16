الجزائر 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، مباحثات ثنائية مع نظيره المالي عبدولاي ديوب، ومع رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الدكتور عمر توراي، وذلك على هامش في أعمال الدورة الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.وتركزت المباحثات حول التحديات التي يواجهها مسار السلم والمصالحة في مالي وسبل تجاوز العقبات الحالية بهدف إضفاء الديناميكية المطلوبة على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.ووفق بيان للخارجية الجزائرية ، أكد لعمامرة أن الجزائر تواصل مساعيها الرامية لبلورة التوافقات الضرورية بين جميع الأطراف المالية الموقعة على الاتفاق وتعزيز انخراطها في هذا الإطار لتجسيد أهدافه على أرض الواقع.// انتهى //12:37ت م0057