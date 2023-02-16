الداير 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسشهد مهرجان البن السعودي العاشر، الذي ينظِّمه فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة جازان بالتعاون مع محافظة الدائر بني مالك، إقبالًا فاق التوقعات من مختلف مناطق المملكة, حيث تخطَّى عدد الزوار 50 ألف زائر خلال أيامه الخمسة الماضية.ويجد زوار المهرجان الذي يستمر لمدة 10 أيام، أكثر من 50 فعالية تضم على معرض خاص بمزارعي البن يشارك فيه أكثر من 100 مزارع، يعرضون أكثر من 500 طن من أجود أنواع البن الذي تنتجه محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان، وأركان الجهات الحكومية ورواد الأعمال والشركات العالمية المشاركة، والأركان التراثية والثقافية، وأركان الحرفيين والمزارع الريفية والمسارات السياحية، ومعرض الفن التشكيلي، ومسرح مفتوح وليالي فنية، إضافة للعديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية والثقافية متنوعة.ويهدف المهرجان الذي يشرّع أبوابه للزوار طيلة فترة المهرجان بدءاً من الساعة 4 مساءً إلى الساعة 10 مساءً، للتعريف بما تزخر به محافظة الداير خاصة ومنطقة جازان عموماً من مقومات زراعية وسياحية ومنها منتج البن، إضافة لدعم زراعة البن والتعريف به لما يتميز به من عناصر ومكونات طبيعية.// انتهى //12:41ت م0058