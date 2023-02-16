موسكو 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم، حوض بحيرة بايكال في مقاطعة إركوتسك شرق روسيا.وأفادت الإدارة الجيوفيزيائية لدى أكاديمية العلوم الروسية - في بيان - بأن الزلزال وقع عند الساعة (10.35) بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، وكان على بعد 18 كيلومترا من قرية بولشوي غولووستنوي بمقاطعة إركوتسك في سيبيريا شرق روسيا.ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.// انتهى //12:43ت م0059