سكاكا 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأطلق رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع, حملة سرطان الثدي إحدى برامج مبادرة "صحتها" التي دشنتها سابقاً حرم سموِّ أمير منطقة الجوف صاحبة السموُّ الأميرةِ مضاوي بنت سعود بن عبد الله.وأوضح الدكتور الشايع أن هذه الحملة تأتي ضمن عدد من برامج وأنشطة مبادرة "صحتها" التي تستهدف صحة المرأة في منطقة الجوف، مثمنًا رعاية حرم سمو أمير المنطقة لهذه المبادرة وحرصها الدائم والمستمر على دعم أنشطة الجامعة.من جانبه, بين عميد كلية الطب الدكتور عبدالرحمن الدريويش، أن الحملة تهدف إلى التعريف بسرطان الثدي وأنواعه وأعراضه، إضافةً إلى التدريب العملي للسيدات على آلية الفحص الذاتي وإجراء الفحص الإكلينيكي للمستهدفات من الحملة والتوعية بسبل الوقاية لتقليل مخاطر الأصابة.وتستهدف الحملة استعراض أهمية الكشف المبكر وأثره في سرعة العلاج من خلال استهداف 10,000 مستفيدة مابين عمر 18 و 60.// انتهى //13:33ت م0074