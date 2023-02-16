الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسفتحت الكلية التطبيقية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالتعاون مع كلية الإدارة والأعمال في الجامعة، باب التسجيل لبرنامج استيفاء متطلبات اختبار الزمالة أو العضوية في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، حتى يوم السبت 4 مارس 2023م، وذلك لخريجات كليات العلوم الإدارية، من الساعة 4-8 مساءً في كلية الإدارة والأعمال محطة A6.وأوضحت عميدة الكلية التطبيقية الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن المطرفي، أن البرنامج يأتي بهدف تمكين الملتحقات الحاصلات على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات العلوم الإدارية، أو فروعها من استكمال 21 ساعة المطلوبة؛ للتقديم على اختبار زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والحصول على العضوية.وأضافت أن شروط القبول في البرنامج تتضمن بأن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها-المعترف بها من وزارة التعليم فقط-، وأنْ تكون المتقدمة قد اجتازت سابقًا أثناء دراسة البكالوريوس على الأقل مقررًا واحدًا "مبادئ المحاسبة المالية"، أو ما يكافئه في جامعتها.يشار إلى أن طرح هذا البرنامج يأتي انطلاقًا من اهتمام الجامعة بإتاحة تعليم يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وإنتاج مخرجات تنافسية رائدة في المجالات العلميّة والعمليّة.ولمزيد من المعلومات حول استيفاء متطلبات اختبار الزمالة أو العضوية في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، يرجى زيارة الرابط التالي:https://www.pnu.edu.sa/ar/Announcements/Pages/announcement827010566.aspx//انتهى//13:43ت م0075