الكويت 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 9ر5 نقطة ليصل عند مستوى 47ر7364 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 08ر0 في المئة، من خلال تداول 9ر114 مليون سهم عبر تنفيذ 7490 صفقة نقدية بقيمة 5ر40 مليون دينار.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر18 نقطة ليصل عند مستوى 73ر5550 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 34ر0 في المئة، من خلال تداول 2ر34 مليون سهم عبر تنفيذ 2456 صفقة نقدية بقيمة 17ر5 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الأول 03ر14 نقطة ليصل عند مستوى 43ر8232 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 17ر0 في المئة، من خلال تداول 7ر80 مليون سهم عبر تنفيذ 5034 صفقة بقيمة 3ر35 مليون دينار.وقفز مؤشر (رئيسي 50) 2ر14 نقطة ليصل عند مستوى 63ر5713 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 25ر0 في المئة، من خلال تداول 4ر31 مليون سهم عبر تنفيذ 2156 صفقة نقدية بقيمة 9ر4 مليون دينار.// انتهى //13:43ت م0076