الدمام 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسطرحت أمانة المنطقة الشرقية، مجموعة من الفرص الاستثمارية بمختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، بمساحات استثمارية تجاوزت 18 مليون متر مربع، الذي تُعد أكبر طرح من نوعه، بهدف دعم الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030.وأوضحت أن هناك مجموعة كبيرة من المشاريع والفرص الاستثمارية التي تحتضنها المنطقة الشرقية، التي ستمثل نقلة نوعية بعدة مجالات، مما يسهم في تعزيز عناصر جودة الحياة، مشيرة إلى تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين، حيث تمتد عقود بعض تلك الفرص إلى 50 سنة، مما يحفز المستثمرين ويرفع من جاذبية الاستثمارات بالمنطقة؛ كما تم خفض الضمان البنكي المطلوب من المستثمرين ليصل إلى 25٪ فقط من الأجرة السنوية، ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد؛ دعما للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع جاذبية الاستثمار لديهم.وأشارت إلى تنوع الفرص الاستثمارية التي من أبرزها: مواقع الشواطئ والسواحل الجزر الترفيهية والنقل البحري، المدن الطبية، ومجمع الجمعيات الخيرية، ونادٍ لكبار السن لدعم القطاع الثالث، والمراكز والأسواق التجارية والترفيهية، والمراكز الرياضية، ومراسي القوارب، والملاعب المفتوحة، والمخازن والمستودعات والورش ومصانع الخرسانة الجاهزة، ومحطات الوقود والمطاعم والكافيهات والمطابخ والأنشطة السحابية، ومصانع البلاستيك، والحدائق والمتنزهات العامة، وأنشطة الخدمات المساندة والدعم اللوجستي، واللوحات الإعلانية على سيارات الأجرة والحافلات، والأراضي البيضاء والمباني تحت الإنشاء والترميم، واللوحات الخاصة بالجسور والأنفاق، بالإضافة إلى المشاتل الزراعية، ومعارض النباتات، وقصور الأفراح، وكذلك الفرص الاستثمارية بمجال حقوق التسمية والرعايات وتطوير الشوارع والبنى التحتية، وتطوير المخططات والواجهات البحرية، ومصانع تدوير النفايات والمخلفات، وإطلاق مواقع الفعاليات والمخيمات والمهرجانات الموسمية، وعربات الأطعمة المتنقلة، والألعاب المتنوعة، واستثمار وتطوير الخدمات.وأكدت أن إجمالي المشاريع الاستثمارية تتجاوز 6 مليار ريال، وذلك لدعم المستثمرين ورواد الأعمال، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة للارتقاء بالأنشطة السياحية والترفيهية، لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، ورفع معدلات التنمية، وعناصر جودة الحياة ودعم كفاءة الإنفاق، مشيرة إلى أنها العمل متواصل بالتعاون مع فريق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة تطوير الشرقية، وبالشراكة مع فرق الوزارات الأخرى، وبرنامج جودة الحياة، واتحاد الرياضات، وبقية القطاعات، لتعزيز التنمية بالمنطقة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان، وزوار المنطقة، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق.ودعت الأمانة جميع المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" بكل سهولة للمشاركة بالفرص الاستثمارية.// انتهى //13:43ت م0077