بيش 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واستشهد فعاليات مهرجان شتاء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية والمقام بشاطئ المدينة، التي تستمر لمدة 45 يوماً إقبالاً كبيراً من الزوار الذين توافدوا من داخل المنطقة وخارجها للاستمتاع بالعديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية، والبحرية والمرسم الحر والأسر المنتجة، والرسم التشكيلي والرسم على وجوه الأطفال ومعرض للصور الفوتفوغرافية وغيرها من الفعاليات التي تناسب جميع أفراد العائلة، إضافة للجلسات المخملية على شاطئ البحر.وجذب "ركن التدوير" زوار المهرجان الذين توافدوا بشكل مستمر على الركن للتعرف على ما يقدمه من أفكار جديدة ومتطورة لإعادة التدوير، وكيفية الاستفادة من المخلفات بكافة أنواعها، بهدف نشر ثقافة إعادة التدوير ونشرها في المجتمع للمحافظة على البيئة.وأبدى عدد من زوار المهرجان إعجابهم بما شاهدوه من أفكار جديدة بركن التدوير وحول إمكانية الاستفادة من الألعاب القديمة والنفايات وإعادة تدويرها بشكل مختلف، مشيرين إلى أن ثقافة إعادة تدوير المخلفات تحتاج لمزيد من التوعية بأهميتها للحد من التلوث وإعادة استخدام هذه المواد لتصبح لها قيمة عالية.// انتهى //13:44ت م0078