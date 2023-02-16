مكة المكرمة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأطلقت إدارة تعليم مكة المكرمة مبادرة "جولة"، وذلك ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي السابع، تحت شعار" كيف تكون قدوة " في تطوير العشوائيات، الهادفة إلى نشر ثقافة أهمية تطوير العشوائيات والمشاريع المستقبلية والتطورات العمرانية لتوجهات رؤية السعودية 2030.وتتمثل فكرة تطبيق جولة لتطوير الأحياء العشوائية، في كونه فكرة تقنية تتلخص بإنشاء تطبيق إلكتروني، ويعرض أهم التطورات والمشاريع المستقبلية وإزالة الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة، بحيث يتمكن الزائر أو المستخدم من التعرف على أهم تلك التطورات، وكيف تمت إزالة الأحياء العشوائية ومقارنتها قبل الإزالة وبعد.وتتمحور مجالات الإبداع للتطبيق في تقديم تجربة واقع افتراضي حقيقي في جولة حول تحويل الأحياء العشوائية بمكة المكرمة لمشاريع تطويرية مستقبلية، وتعزيز مفهوم المواطنة الرقمية والسلوك الرقمي، وتحسين مستوى الأداء بتسهيل وتقديم الخدمات للزوار والمقيمين.ويهدف التطبيق لتنمية الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، ونشر ثقافة تطوير والمشاريع المستقبلية من خلال الجولة الافتراضية، والارتقاء بجودة السياحة في مدينة مكة المكرمة، والتأكيد على أهمية تطوير العشوائيات والمشاريع المستقبلية والتطورات العمرانية لتوجهات الرؤية ، ودعم وإثراء النشاط الترفيهي من خلال إنشاء تطبيق إلكتروني يخدم الزوار بشكل عام.وسيعمل التطبيق على تمكين مرتاديه من الزيارة الافتراضية وتجربة محاكاة الواقع، والحصول على الثراء المعرفي والديني والتاريخي المتعلق بمدينة مكة المكرمة، حيث يستهدف التطبيق الزوار والحجاج والمعتمرين وطلبة المدارس والجامعات وجميع مستخدمي التطبيق من أي مكان في العالم.// انتهى //13:49ت م0081