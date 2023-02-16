تونس 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم، وزير الخارجية بجمهورية النيجر هسومي مسعودو، وذلك خلال مشاركتهما في أعمال القمّة السادسة والثلاثين للاتّحاد الأفريقي والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتّحاد الأفريقي.وتبادل الجانبان دعم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، إضافةً إلى بحث عددٍ من الملفات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:50ت م0082