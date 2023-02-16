جدة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بمقر الأمانة العامة في جدة اليوم، المندوب الدائم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المنظمة السفير محمد علي بوغازي.وجرى خلال الاستقبال مناقشة بعض من المسائل ذات الاهتمام المشترك.وأشاد الأمين العام خلال الاستقبال بدور الجزائر الفاعل في إطار أنشطة وبرامج منظمة التعاون الإسلامي ودعمها للعمل الإسلامي المشترك, فيما أكد المندوب الدائم دعم الجزائر الثابت للمنظمة.// انتهى //13:51ت م0083