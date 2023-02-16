القاهرة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسعقدت المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي – أمس عبر الاتصال المرئي الاجتماع الأول لمفوضي الطرق التربوية بالجمعيات الكشفية العربية، بحضور مٌدير إدارة الطرق التربوية بالمنظمة الكشفية العربية رفعت السباعي.وجرى خلال الاجتماع مناقشة النقاط المُدرجة على جدول الأعمال واتُّخذت بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة، ومن أهمها دعوة الإقليم الكشفي العربي إلى عقد اجتماع دوري كل شهرين لمفوضي الطرق التربوية لتبادل الخبرات ولتحقيق الاستفادة القصوى والتعرف على كل جديد، ومطالبة مفوضي الطرق التربوية بالجمعيات الكشفية العربية بضرورة مراجعة ضوابط التنظيم والمشاركة في دراسات الشارة الخشبية.وتضمنت القرارات والتوصيات، أنظمة التأهيل القيادي لشاغلي 19 مهمة كشفية؛ ودليل مناهج مرحلة البراعم للبرعم والقائد، ومعايير وضع وتطبيق السياسات الكشفية الوطنية "برنامج الشباب، مشاركة الشباب، الراشدون في الكشفية، الحماية من الأذى، التنوع والاندماج والشمول"، وموافاة الإقليم بالمرئيات والملاحظات.// انتهى //13:54ت م0084