الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسواصل منتدى "الابتكار الاجتماعي 2023" بنسخته الثانية اليوم عقد جلساته حيث ناقشت جلسة بعنوان "المبادرات المبتكرة لاستدامة بيئية" الابتكار في تحسين جاذبية المدن، وبيئة الجامعات، والابتكار الاجتماعي البيئي، ودور التوازن البيئي في تنوع الحياة الفطرية.وشارك في الجلسة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، والنحات المخرج هيلاري كوب ساسن، ومدير برنامج الإسكان الاستراتيجي والمرافق الثقافية في مدينة أمستردام بقسم الخدمات الاقتصادية فاطمة مزلاسي، وعميد كلية الهندسة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور محمد طلعت خوج، وعضو هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال وصاحب مبادرة منصة "نباتك" ومبادرة "جامعة بلا كربون" الدكتور محمد الشيخ.وأكد المشاركون أهمية التنوع الإحيائي في تحسين جودة الحياة، ومبادرة الإدارة المستدامة لبيئات المناطق الساحلية والبحرية والمحافظة عليها التي تهدف إلى المحافظة على التنوع البيئي وسلامة الإنسان.وتطرقوا إلى تسجيل محمية فرسان في برنامج الانسان والمحيط الحيوي، بالإضافة إلى مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء حيال المناطق المحمية التي تؤكد ريادة المملكة في هذا المجال، ومراحل التوسع في المناطق المحمية بإدارة متكاملة، ونموذج منصة نباتك للتشجير الرقمي، والتغيير المناخي واعراض ظواهر البيئة القاسية واضرار البنى التحتية والتلوث واضطراب في التنوع البيولوجي والأنظمة الحيوية.وركز المشاركون في الجلسة على انبعاثات الغازات الدفيئة وتسرع التغير المناخي، ودور المملكة في مجال التغير المناخي، والحلول المناخية من خلال اطلاق العديد من المبادرات مثل كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة واستخدام الأراضي، والمدن الذكية مناخيًا، واحتجاز الكربون وتخزينه، ونشاطات المملكة لتحقيق الاستدامة البيئة.// انتهى //14:28ت م0087