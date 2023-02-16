الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأقامت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض, المعرض الرقمي الثاني بحضور مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل.ويهدف المعرض إلى التعريف بإمكانيات ومهارات متدربات الكلية ضمن تخصصات الدعم الفني و البرمجيات وإدارة أنظمة الشبكات والوسائط المتعددة وذلك من خلال عرض مشاريعهن في مجالات الابتكار وبرمجة الروبوتات وانترنت الأشياء والفن الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد وإعدادهن لريادة الأعمال الرقمية.كما شارك في الحدث كبرى الشركات التقنية في القطاع الخاص.وأكد نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق أن ما يتمتع به متدربات الكلية من مهارات كفيل بجعلهن رائدات أعمال تقنية يدفعهن الطموح لبذل المزيد و يقودهن شغف الإبداع إلى المنافسة على التميز وهذا ليس بمستغرب كونهن يجدن الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة.// انتهى //14:30ت م0088