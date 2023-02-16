الداير 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسيعرض ركن المرأة الريفية بمهرجان البن السعودي العاشر بمحافظة الداير، الحياة القديمة ودور المرأة في القطاع الجبلي بمنطقة جازان، ومشاركتها في أنماط الحياة، معرّفًا بالأدوات المستخدمة آنذاك .ويتعرف زوار المهرجان الذي ينظِّمه فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة جازان بالتعاون مع محافظة الداير خلال زيارتهم للركن، على أدوات الزراعة والحرْث والحصاد، وأوانٍ للطبخ وأدوات الكيْل والملابس التراثية والحُلي النسائية المستخدمة قديمًا ، فضلًا عن أدوات حصاد البن وتحميص وإعداد القهوة ، وكذلك الأواني الخشبية .كما أتاح الركن لزواره الاطلاع على الصناعات الجلدية التي أبدعتها المرأة الريفية في القطاع الجبلي بالمنطقة، وأنتجت منها أدوات متنوعة شملت استخدامات واسعة في الحياة اليومية القديمة، إلى جانب الصناعات الجلدية الحالية التي أبدعت تُحفًا فنية متنوعة .ويجد ركن المرأة الريفية اهتمامًا وإقبالًا واسعًا من زوار المهرجان للتعرف على مقتنياته التراثية، ضمن عدد من الأركان ومجموعة من الفعاليات والبرامج الاجتماعية والثقافية التي ينفذها المهرجان الذي يستمر حتى 20 فبراير الجاري .// انتهى //15:55ت م0115