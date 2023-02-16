الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المربع الجديد -حفظه الله- اليوم, من إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، التي تهدف إلى تطوير أكبر داون تاون حديث عالميا في مدينة الرياض.وقال: "إن ما تضمنه إعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء امتداد للتنمية الكبرى التي تشهدها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- والدعم والمتابعة من قائد الرؤية سمو ولي العهد -أيده الله- ومحققًا للخطط المستقبلية والرؤى الإستراتيجية لتعزيز وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة" .وأكد سموه أن هذا المشروع الفريد من نوعه سيعزز من مكانة العاصمة، وسيضيف معلمًا حضاريًا وعالميًا للرياض، وسيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يضمه من تصاميم فريدة، وتطبيق لمعايير الاستدامة، وتقنيات عالمية مبتكرة، واحتوائه على مشروعات مختلفة ومناطق جذب استثماري وثقافي وتعليمي وتقني فريدة، وسيكون له بالغ الأثر في تحقيق ما أعلنه سمو ولي العهد في جعل الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم.وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن ازدهاره ونماءه.// انتهى //15:59ت م0116