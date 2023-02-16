جدة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم، القنصل العام لفرنسا في جدة كاثرين قرم كمون، التي قدمت له ورقة التعيين بوصفها مبعوثة خاصة لفرنسا لدى المنظمة .ورحب الجانبان، بعلاقات التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وفرنسا، وبحثا سُبل تعزيزها، كما تبادلا وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//16:05ت م0118