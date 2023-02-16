مقديشو 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأعلنت الحكومة الصومالية اليوم مقتل 200 شخص من عناصر حركة الشباب الإرهابية في عدد من الولايات الإقليمية.وأوضح وزير الإعلام بالحكومة الاتحادية الصومالية داود أويس جامع في مؤتمر صحفي، أن الحكومة قتلت 200 من مقاتلي الشباب في العمليات ضد حركة الشباب الجارية حاليا في عدد من الولايات الإقليمية.وأضاف أن الجيش الوطني حقق انتصارات كبيرة في قتاله ضد الخوارج، موضحا أن عملية نفذها في إقليم مدغ أسفرت عن مقتل 120 عنصرا من حركة الشباب وإصابة عدد آخر بجروح.وأشار الوزير إلى أن الجيش بمساعدة من قوات ولاية غلمدغ قتل 50 من عناصر حركة الشباب وتمكن من استعادة مناطق في جنوب إقليم مدغ كانت تحت سيطرة الحركة.وفي ذات السياق، قال وزير الإعلام إن عملية أخرى للقوات المسلحة بمساعدة أصدقاء دوليين في إقليم شبيلي السفلى أسفرت عن مقتل 18 عضوا من حركة الشباب.// انتهى //16:07ت م0119