الأحساء 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسشارك معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين في أعمال منتدى الأحساء 2023 في دورته السادسة, الذي نظمته غرفة الأحساء، تحت عنوان "الأحساء.. اقتصاد المستقبل".وسلط معاليه الضوء على استراتيجية سوق العمل ومنجزاتها وتوجهاتها المستقبلية وعرج على ما توفره الوزارة ومؤسساتها التابعة من مبادرات وممكنات محورية ستدعم مختلف المبادرات والمشاريع الوطنية المخصصة لمحافظة الأحساء .وتطرق لبيان المبادرات والأهداف الاستراتيجية لسوق العمل أبرزها: مبادرات تطوير سوق العمل وتعزيز جاذبيته من خلال مشاريع تحسين العلاقة التعاقدية وحماية الأجور وتوثيق العقود إلكترونيًا ، ومبادرة شاملة في مجال السلامة والصحة التي انطلقت باعتماد السياسة والاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ، وتأسيس مجلس لها بعضوية جميع الأجهزة والجهات المختصة من القطاعين العام والخاص ، إضافة إلى المبادرات المختصة بالتدريب وتطوير المهارات واستشراف العرض والطلب بسوق العمل ومبادرة تأسيس المجالس القطاعية بمشاركة المختصين من القطاع الخاص والجهات الإشرافية من الأجهزة الحكومية، ومبادرة مسرعة المهارات وقسائم التدريب الموجهة لنحو 320 ألف موظف من القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث القادمة.//انتهى//16:07ت م0120