تونس 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، وذلك خلال مشاركته في أعمال القمّة السادسة والثلاثين للاتّحاد الأفريقي والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتّحاد الأفريقي.واتفق الوزيران على مواصلة التشاور السياسي وتبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين والاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي والإسراع بعقد اللجنة المشتركة الثنائية.// انتهى //16:08ت م0122