أبهـا 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأقامت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية العلوم والآداب بمحايل عسير (قسم اللغة العربية)، أمس، ندوة علمية شارك فيها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، وقدمت خلال الندوة 5 أوراق علمية متنوعة عن القصة .وشملت الأوراق التي قُدمت خلال الندوة "بنية المفارقة في مجموعة (حديث الصمت) القصصية لمحمود حسين عيسى"، و" القصة العربية بين التراث والمعاصرة"، و" السرود المستعارة"، و" مقارنة النسق البلاغي السردي بين قصة آدم في سورة البقرة وسورة الأعراف"، و"الاستلزام الحواري في مجموعة (ليل ضال مثل بلاد ضائعة) " .// انتهى //16:09ت م0123