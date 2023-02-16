الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (20) مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (15) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (10) مقيمين من الجنسية الهندية، و(4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الحنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية النيبالية، ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //16:13ت م0124