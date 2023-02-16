بروكسل 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الناشطة في مجال حقوق الإنسان السيدة نادية مراد سفيرة النوايا الحسنة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC والحائزة على جائزة نوبل للسلام 2018، وذلك على هامش زيارة سموه الرسمية إلى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.وجرى خلال اللقاء مناقشة الدور المهم الذي تقوم به السيدة نادية مراد في فضح جرائم التنظيم الإرهابي داعش من انتهاكات لحقوق الإنسان في عددٍ من الدول. وقد أشاد سموه بأنشطتها ومبادراتها النوعية في التوعية بملف حقوق الإنسان.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد العريفي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //16:16ت م0125