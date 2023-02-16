الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسعقدت لجنة الملاحة الجوية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الـ(20)، اليوم عبر الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون.وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الخاصة بالتعاون في مجال الملاحة الجوية، منها، مستجدات التطبيق الجزئي لدراسة إنشاء المجال الجوي العلوي لدول المجلس، ‌وربط نظم الملاحة الجوية بين دول مجلس التعاون، وشبكة الاتصالات الخليجية الموحدة، والموضوعات الخاصة بالأرصاد الجوية، والتنسيق المدني العسكري في مجال الطيران المدني، والتدريب وتبادل الخبرات، ‌وتطبيق عمليات المجال الجوي الحر في دولة الإمارات العربية المتحدة، والبوابة الخليجية للتدريب التخصصي في الملاحة الجوية، ودور دول المجلس في دعم برنامج الشرق الأوسط لتحسين الملاحة الجوية، وغيرها من الموضوعات، وتم الاتفاق على عدد من التوصيات التي سيتم رفعها للجنة التنفيذية للطيران المدني في اجتماعها القادم.يذكر أن لجنة الملاحة الجوية هي إحدى اللجان الرئيسية الأربعة التي تتابع موضوعات التعاون في قطاع الطيران المدني بين دول المجلس، وترفع توصياتها للجنة التنفيذية للطيران المدني بدول المجلس.// انتهى //16:17ت م0126