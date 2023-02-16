الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسركزت جلسة بعنوان "دور الابتكار الاجتماعي في تحسين جودة الحياة للشباب" ضمن جلسات منتدى "الابتكار الاجتماعي 2023" بنسخته الثانية على الابتكار في الممارسات الوقفية، ودور الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال، بمشاركة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ريجينايز" تشاد روبرتسون، ورئيس مجلس إدارة شركة الريادة الاجتماعية "وقف الخبرة" الدكتور نوح الشمري، ورئيس مركز الابتكار في جامعة الأميرة نورة الدكتورة أماني البريكان، وممثل مركز برنامج جودة الحياة على مشروعين البرنامج الوطني للشباب رائد بن سعيد.وتحدث المشاركون خلال الجلسة عن نماذج في الابتكار بالممارسات الوقفية مثل وقف الحقوق المعنوية ومتطلبات العصر ورسائله الحديثة، وعن الخبرة وحاجة المجتمع التي تعّد الداعم الأول للابتكار, مبينين أن مايقدمه الخبير من أفضل الحلول المتوقعة, خاصةً إذا كان الابتكار يتميز بالاستدامة فإنه يحقق عوائد مالية وأثرًا مجتمعيًا لما يتميز به من قابلية التطور والنمو مستقبلا حسب حاجة المجتمع .وأشاروا إلى أهمية صنع الفرص الوظيفية في الابتكار في مجالاته كافة، وأهمية دعم الفرد للوصول إلى أفاق جديدة في عالم الابتكار الذي يعود بالنفع على أفراد المجتمع، لافتين الانتباه إلى أهمية مثلث "الإنسان والاحتياج والفرصة" في مجالات الابتكار، حيث ارتكزت الابتكارات على مر التاريخ على هذا المثلث.كما استعرضوا خلال الجلسة العديد من نماذج الابتكار مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة ومراقبة المحاصيل، والتحليلات التنبؤية لتطوير نماذج التعليم الآلي، إضافةً إلى "وقف الخبرة" التي أنشئت لوقف الحقوق المعنوية المقومة المملوكة ليعود ريعها لجهات البر والخير.// انتهى //16:20ت م0127