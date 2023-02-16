باريس 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسالتقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل بون، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المقام في باريس.ونوقش خلال اللقاء أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي.// انتهى //16:23ت م0128