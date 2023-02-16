الرياض 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأقام صندوق التنمية الصناعية السعودي، ممثلاً بمنصة الصناعة المتقدمة السعودية، التي يستضيفها بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ورشة عمل بعنوان: "التحول الرقمي للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة"، بالتعاون مع "العبيكان للحلول الرقمية" و "سيمنس" و "إنديل" كمزودي حلول رقمية، بحضور ومشاركة مصانع من مختلف القطاعات الصناعية في المملكة.وأكد مستشار الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي والمشرف العام على منصة الصناعة المتقدمة السعودية عبد العزيز الزيد، أن الورشة تُعد إحدى مبادرات الأولوية الثانية ضمن إستراتيجية منصة الصناعة المتقدمة السعودية، والمتعلقة بـدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رحلتها نحو التحول الرقمي، مبيناً بأن الورشة أٌقيمت بهدف التعريف بأبرز مشاكل المصانع المشاركة، وإيجاد الحلول الرقمية المناسبة لتلك المشاكل وبناء حالات إثبات مفهوم جدوى تلك الحلول المستخدمة.وأشار الزيد إلى أن الحلول الرقمية التي جرى استعراضها خلال الورشة والتي تتبع نموذج البرمجيات كخدمة، software as a service ، تُعد ذات تكلفة رأسمالية قليلة، وباستطاعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة استيعاب تكاليفها التشغيلية، إضافةً إلى ثبوت قدرتها على الرفع من أدائها، كونها نموذجاً لأحد ملامح الثورة الصناعية الرابعة.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الصندوق الصناعي في رحلته نحو تمكين الصناعة المحلية عبر منتجاته التمويلية والاستشارية، وبكونه مستضيفاً لمنصة الصناعة المتقدمة السعودية، والتي تُعد منصة إقليمية ضمن الشبكة العالمية لمنصات الصناعة المتقدمة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمعنية بمناقشة سُبل توفير الحلول لجميع أصحاب المصلحة في القطاع الصناعي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات؛ بهدف سد الثغرات وتسريع وتحفيز التحول نحو الصناعة المتقدمة.// انتهى //17:34ت م0145