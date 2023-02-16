جدة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأطلقت أكاديمية اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي " OSBU " باكورة أعمال دوراتها التدريبية الإعلامية بمشاركة متدربين من 22 دولة عضوًا بمنظمة التعاون الإسلامي، تحت عنوان: " الإعلام الإلكتروني الجديد ".وكان اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي قد استقبل وفود المتدربين من دول السودان والمغرب والجابون وموريتانيا وجُزر القمر، للحصول على دورة في الإعلام الإلكتروني بأكاديمية "أوسبو للتدريب الإعلامي" ما تعد باكورة الدورات التي سيقوم الاتحاد بتنظيمها.وأوضح رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي، أن الأكاديمية تُعد الأولى التي تخدم الدول الأعضاء، البالغ عددها 57 دولة، في تدريب منسوبي وسائل الإعلام وصانعي المحتوى لصقل مهاراتهم في ظل التحديات التي فرضها الإعلام الجديد، لافتًا النظر إلى أن دورات الأكاديمية ستقدمها مجموعة من أساتذة الإعلام من دول منظمة التعاون الإسلامي، وسُتعقد شهريًّا وبشكل منتظم في مجالات الإعلام كافة.كما تتناول الدورة الحالية التي بدأت أمس على هامش احتفال الاتحاد بإطلاق أعمال الاكاديمية بحضور معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين طه إبراهيم، ووكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية الدكتور خالد الغامدي، وعدد من وزراء الإعلام بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومندوبي الدول الأعضاء الدائمين بالمنظمة، عدة موضوعات: كدور التطور التقني في صياغة مستقبل الإعلام، والإستراتيجيات التسويقية للمحتوى، وأحدث التطورات التقنية في المجال الإعلامي، التكنولوجيا ومهنة الإعلام، والأداء الاحترافي والمهني أمام وسائل الإعلام الجديد، وكيفية متابعة الترند والتفاعل معه.// انتهى //17:34ت م0146