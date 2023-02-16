القاهرة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، واستقر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند مستوى 107ر1 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.1 مليارات جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على انخفاض نسبته 0.19% ليبلغ 17488.87 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.44% مسجلاً 2990.83 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً الذي هبط بنحو 0.19% لينهي التعاملات عند مستوى 4514.9 نقطة.// انتهى //17:38ت م0147