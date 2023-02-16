الدمام 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واستختتم غداً، منافسات بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، بإقامة ست مواجهات ضمن الجولة الثانية والعشرين والأخيرة.ومن المنتظر إعلان صاحب البطاقة المؤهلة الثانية لمنافسات الدوري الممتاز للموسم المقبل إلى جانب فريق الروضة الذي أعلن تأهله منذ الجولة الماضية، حيث تتنافس فرق العدالة والخويلدية وهجر والهداية على حجز ثاني البطاقات، في المقابل يسعى فريقا الثقبة والجيل لتفادي الهبوط لبطولة المناطق لأندية الدرجة الثانية، بعد تأكد هبوط النجوم والجزيرة والفيحاء.وستنطلق أولى المواجهات عند الساعة 4:00 مساءً عندما يلتقي الجزيرة مع النجوم على صالة نادي الصفا بصفوى، وبعدها تلعب خمس مواجهات عند الساعة 6:00 مساءً، إذ يلعب الفيحاء مع بطل المسابقة فريق الروضة على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويلتقي هجر مع الفتح على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويتواجه الثقبة مع الخويلدية على صالة نادي القادسية بالخبر، ويلعب الجيل مع الهداية صالة نادي الفتح بالأحساء، وفي آخر المواجهات يلعب السلام مع العدالة على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.ويتصدر فريق الروضة سلم الترتيب برصيد 34 نقطة، ثم يأتي فريق العدالة بالمركز الثاني برصيد 31 نقطة، وبعده الخويلدية ثالثاً برصيد 30 نقطة، وبفارق الأهداف عن هجر الذي يأتي رابعاً بنفس الرصيد، ويحل في المركز الخامس الهداية برصيد 29 نقطة، ثم الفتح سادساً برصيد 28 نقطة، والسلام سابعاً برصيد 20 نقطة، ويحتل الثقبة المركز الثامن بـ 15 نقطة، وبعده الجيل تاسعاً برصيد 13 نقطة، ثم الفيحاء عاشراً برصيد 12 نقطة، وبعده الجزيرة في المركز الحادي عشر بـ 10 نقاط، ويتذيل الترتيب فريق النجوم بدون أي نقطة.// انتهى //17:44ت م0150