مقديشو 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.660 حقيبة إيوائية للنازحين المتضررين من الجفاف في مخيمات ناساهبلود بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 9.960 فردا .ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع الكسوة والمستلزمات الضرورية للأسر النازحة المتضررة من الجفاف في الصومال.// انتهى //17:45ت م0151