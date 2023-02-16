اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.660 حقيبة إيوائية للمتضررين من الجفاف في مخيمات ناساهبلود بالصومال
الخميس 1444/7/25 هـ الموافق 2023/02/16 م واس
مقديشو 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.660 حقيبة إيوائية للنازحين المتضررين من الجفاف في مخيمات ناساهبلود بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 9.960 فردا .
ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع الكسوة والمستلزمات الضرورية للأسر النازحة المتضررة من الجفاف في الصومال.
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17:45ت م
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