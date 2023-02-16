القاهرة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واساختتم المنتخب السعودي للرماية – اليوم – مشاركته في منافسات البطولة العربية السادسة عشرة التي أقيمت على ميادين الرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، واستمرت لمدة يومين، بمشاركة 11 دولة عربية.ونجح المنتخب السعودي خلال البطولة في حصد ثلاث ميداليات بواقع "ذهبيتين وواحدة برونزية"، إذ توج لاعب الأخضر عطا الله العنزي بالميدالية الذهبية في منافسات المسدس – فئة فردي رجال –، فيما حقق لاعب منتخب مصر الميدالية الفضية، ونال لاعب منتخب العراق الميدالية البرونزية.كما توج أخضر الرماية بالميدالية الذهبية في منافسات المسدس – فئة الفرق رجال –.وفي منافسات البندقية، حقق المنتخب السعودي الميدالية البرونزية – فئة الفرق رجال –.ومثل المنتخب في منافسات المسدس الرماة محمد العمري وعطا الله العنزي ومحمد المالكي وسفر الدوسري، وفي منافسات البندقية الرماة حسين الحربي ومسفر العماري وفايز العنزي.يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية ستنطلق منافساتها غدًا في مصر، بمشاركة 376 رامياً ورامية من 51 دولة من بينها المملكة العربية السعودية.// انتهى //17:45ت م0152