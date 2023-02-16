سياسي / وزير الخارجية المصري يلتقي مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية
الخميس 1444/7/25 هـ الموافق 2023/02/16 م واس
أديس أبابا 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واس
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكول أديوي، وذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة ٤٢ للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا.
وجرى خلال اللقاء مناقشة قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية، فضلاً عن استعراض ملف إعادة الإعمار والتنمية لإرساء السلم والأمن في القارة.
// انتهى //
17:45ت م
0153