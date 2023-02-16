أديس أبابا 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكول أديوي، وذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة ٤٢ للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا.وجرى خلال اللقاء مناقشة قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية، فضلاً عن استعراض ملف إعادة الإعمار والتنمية لإرساء السلم والأمن في القارة.// انتهى //17:45ت م0153