لندن 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واسأعلنت بريطانيا اليوم عن تقديم دعم بمقدار 80 مليون جنيه إسترليني لصندوق "التعليم لا ينتظر" - على مدى السنوات الأربع المقبلة ؛ لتعزيز الاستجابة العالمية للتعليم في حالات الطوارئ جراء النزاع، والتي أثرت سلبًا على 20 مليون طفل حول العالم.وأوضح وزير الدولة للتنمية الدولية أندرو ميتشل - خلال مؤتمر تمويل صندوق "التعليم لا ينتظر" - أن المملكة المتحدة لا تزال تمنح الصندوق ما يعكس التزامها بتعزيز الاستجابة العالمية للتعليم في حالات الطوارئ.يشار إلى أن صندوق "التعليم لا ينتظر" هو صندوقٌ عالمي أنشأته الأمم المتحدة لدعم التعليم في حالات الطوارئ والأزمات المُمتدَّة، كما يدعم الصندوق جودة التعليم ونتائجه من أجل اللاجئين والنازحين داخلياً، ومنذ إنشائه في عام 2017 تمكن الصندوق من تدريب 87 ألف معلم وتعليم 7 ملايين طفل ومراهق حول العالم، مع التركيز على الفتيات.// انتهى //17:46ت م0154