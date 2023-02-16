بريدة 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واساختتمت اليوم بطولة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لكرة قدم الصالات للبنات على مستوى مناطق المملكة والتي استضافتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم ممثلة بالكلية التقنية للبنات بعنيزة.وتوجت نائب محافظ المؤسسة للتخطيط وتطوير الأعمال ريم المقبل فريق الكلية التقنية للبنات بعنيزة بلقب البطولة بعد تحقيقهم المركز الأول، كما كرمّت المركزين الثاني والثالث والتي حققتهما الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة ومكة المكرمة على التوالي، وكرمت كذلك بقية الفرق المشاركة والفريق المثالي وأفضل حارس وهداف.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم المهندس أحمد الحمودي أن البطولة أقيمت بمشاركة 28 فريقاً على مستوى الكليات التقنية للبنات بمناطق المملكة، وأكثر من 200 مشاركة تشمل فرق الأشراف، ولجان البطولة المتنوعة لترشيح 13 فريقاً تمثل كافة الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بالمناطق؛ للتنافس على بطولة المسابقة، مشيراً إلى أن البطولة تضمنت برامج إثرائية وسياحية ضمن تهيئة زيارات منظمة للمعالم والمراكز العلمية والسياحية والترفيهية بالمنطقة للمشاركين في البطولة.// انتهى //18:06ت م0155