العلا 25 رجب 1444 هـ الموافق 16 فبراير 2023 م واساختتم نادي العلا الرياضي اليوم، برنامج تجارب الأداء الذي يهدف إلى اكتشاف مواهب كرة القدم في المحافظة، مستهدفاً الفئات العمرية ما بين 10 و17 عاماً، واستمر لمدة ثلاثة أيام.وشهد ملعب الإسكان بالمحافظة، البرنامج الذي استقبل عدداً من اللاعبين، وتم اختبارهم من خلال حصص تدريبية، ومناورات فنية، بالإضافة لعمل كافة القياسات للأداء الفني والبدني لللاعبين جميعهم، تحت إشراف المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي العلا محمد خوجة، وعدد من الأجهزة الفنية والإدارية.ويهدف نادي العلا من البرنامج إلى صقل المواهب المختارة من خلال التدريبات اليومية والمحاضرات الفنية وتطويرها من أجل إعدادهم لتدعيم صفوف الفريق في المنافسات الرياضية المستقبلية.يذكر أن نادي العلا الرياضي لكرة قدم، أحد أندية منطقة المدينة المنورة، الذي تم تأسيسه عام 1401هـ ويلعب في دوري الدرجة الثالثة، .// انتهى //18:08ت م0156